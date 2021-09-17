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Иран стал полноправным членом ШОС

18:17
  • пятница
  • 17 сентября 2021

Решение приняли на саммите в Душанбе

Иран стал полноправным членом ШОС. Такое решение приняли участники состоявшегося сегодня в Душанбе саммита Шанхайской организации сотрудничества. Статус партнёров предоставлен Египту, Катару и Саудовской Аравии. Владимир Путин принял участие во встрече по видеосвязи. В центре обсуждения были вопросы укрепления сотрудничества в сфере экономики и внешней политики, передает "ТВ Центр".

Там же, в Душанбе, прошло заседание лидеров стран ШОС и ОДКБ. Российский президент  отметил, что совместные усилия двух организаций исключительно важны для обеспечения безопасности и стабильности на евразийском пространстве. Это особенно актуально в связи с новым обострением ситуации в Афганистане.

"После того, как оттуда поспешно ушли американцы, если не сказать сбежали, вместе со своими союзниками по НАТО, они оставили после себя открытый ящик пандоры, полный проблем, связанных с терроризмом, наркотрафиком, огрпреступностью и религиозным экстремизмом. Уходя, западное сообщество бросило целый арсенал современного оружия, военной техники и боеприпасов. Оружие – это, пожалуй, единственное, чем талибы разжились после двадцатилетнего присутствия западной коалиции в Афганистане. В остальном же страна оказалась в состоянии полной экономической и социальной разрухи. От отчаяния многие афганцы бегут со своей родины. Помочь Афганистану обрести стабильность в наших общих интересах", - сказал Путин.

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