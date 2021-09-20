Ещё три города в провинции Дераа вернулись к мирной жизни

Боевики сложили оружие

При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в трех населенных пунктах в провинции Дераа боевики сложили оружие. Безопасность в регионе обеспечивают наши военные патрули. Первыми на освобождённые территории приходят сапёры. Им помогают местные жители.

Первыми на территории, совсем недавно подконтрольные боевикам, заходят саперы. Шаг за шагом, метр за метр обследуют дороги, здания.

Часто о боеприпасах сообщают местные жители или сотрудники сирийской службы безопасности, которые знают, где остались снаряды. В одном из случаев ракета оказалась без взрывателя. Её вместе с остальными находками - снарядами для самодельных систем залпового огня, артиллерийских боеприпасов, ручных гранат, противотанковых и противопехотных мин, выстрелов для гранатометов вывезли в пустыню и уничтожили.

В провинции Дераа все больше районов переходят под контроль официального Дамаска. Причём этот процесс проходит без единого выстрела. Благодаря усилиям центра по примирению враждующих сторон оружие сложили уже в трёх населённых пунктах.

"Российская сторона - гарант и посредник между двумя сторонами, которые осуществляют процесс примирения. Одиннадцать лет войны... Невозможно в один день начать доверять друг другу, поэтому присутствие Российской Федерации пока здесь необходимо", - говорит представитель российского Центра по примирению враждующих сторон.

Улицы патрулирует российская военная полиция. Триколор на бронемашинах - как гарантия безопасности. Важно не допустить провокаций и любых попыток обострить ситуацию.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр", Сирия.

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