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ЦИК обработал 85% голосов

09:55
  • понедельник
  • 20 сентября 2021

Лидирует "Единая Россия"

В России подводят итоги масштабного трёхдневного голосования. К этому часу обработано 85% протоколов. Данные в Центризбиркоме обновляются практически каждую минуту.

По предварительным результатам, в нижней палате парламента восьмого созыва будет 5 фракций. Лидирует "Единая Россия". Партию поддержали 49,76% избирателей. Вторую строчку занимает КПРФ, набрав 19,61% голосов. У ЛДПР и “Справедливой России - за правду” - 7,53% и 7,34% соответственно, а у партии “Новые люди” - 5,31%.

Отдельно прошло голосование по одномандатным округам. В 195-и первое место заняла “Единая Россия”. Итоговую явку Центризбирком объявит в ближайшие часы, но, по предварительным данным, она была высокой - более 45 процентов.

Из-за пандемии голосование впервые проводилось в течение трёх дней. Жители 7 регионов смогли проголосовать дистанционно. Только в Москве системой воспользовались около двух миллионов человек.

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