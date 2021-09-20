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Неизвестный открыл стрельбу в Пермском госуниверситете

10:09
  • понедельник
  • 20 сентября 2021

Один человек пострадал

Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) неизвестный в маске открыл стрельбу.

На данный момент известно об одном пострадавшем, передает РИА Новости. Источник "Интерфакса" утверждает, что есть погибшие, но не уточняет их количество.

На опубликованных в социальных сетях кадрах можно заметить, как люди самостоятельно эвакуируются из вуза, в том числе выпрыгивают из окон.

Официальная группа ПГНИУ во "ВКонтакте" попросил студентов закрыться в аудиториях и не выходить.

"Если вы на данный момент находитесь в университете, если вы находитесь в аудитории, пожалуйста, постарайтесь закрыться изнутри и оставаться на месте", - сказано в сообщении.

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