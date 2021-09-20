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Подробности стрельбы в Пермском госуниверситете

10:19
  • понедельник
  • 20 сентября 2021

Нападавший вооружен травматическим пистолетом

Как минимум четыре человек пострадали в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ).

Нападавший - 18-летний Тимур Бекмансуров. Он стрелял, предположительно, из травматического оружия. Ряд СМИ утверждают, что молодой человек был вооружен огнестрельным оружием.

Службы города и университета приведены в готовность, сообщили в пресс-службе вуза. Все занятия отменены, студентов просят разворачиваться и ехать домой.

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) произошла утром 20 сентября. На территорию кампуса проник мужчина в маске и открыл огонь. Студенты и преподаватели заперлись в аудиториях, однако некоторые начали эвакуироваться через окна.

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