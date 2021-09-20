Фейки и вбросы: как пытались дискредитировать выборы в Госдуму

Попытки не удались

Помешать свободному волеизъявлению россиян активно пытались на Западе. Иностранные СМИ развернули масштабную кампанию по дискредитации итогов голосования, заранее называя его нелегитимным. Сайт ЦИК подвергся рекордному числу кибератак, в основном, с территории США. Наши дипломаты назвали это попыткой вмешательства в выборы. Подтверждающие документы уже переданы в Госдеп. Скомпрометировать ход голосования с помощью откровенных фейков хотели и некоторые граждане нашей страны.

Голосование на дому, предусмотренное законом, как правило, используют пожилые люди по состоянию здоровья. Эти молодые люди (см. видео) на здоровье явно не жалуются. Однако установили у себя в квартире избирательную урну и распечатали бюллетени. На вопрос полиции "зачем" ответили: "собирались снимать кино". После проверки оказалось, что готовили фейковые ролики о нарушениях на выборах.

Заказчика полиция сейчас устанавливает. В квартире были найдены листовки с портретом Алексея Навального. Его "Фонд борьбы с коррупцией" в июне был признал судом экстремистской организацией и ликвидирован. Участники видеосъемки написали в полиции объяснительные и заявления об ответственности за дачу ложных показаний. В тексте есть номер человека, с которым они контактировали. Совпадение или нет, это еще предстоит выяснить, но одного из помощников Навального зовут Илья Пахомов. Отчасти исполнители заказа своего добились: их художества показали широкой общественности на экране в Центризбиркоме.

"И вот эти люди нас пытаются научить, как надо организовывать избирательный процесс. Они требуют от нас за каждую запятую какого-то четкого пояснения. Интересно, вот после этого сюжета, когда все участники налицо, дают сейчас показания, дают понимание от кого и от чьего имени они работают, с какой компанией, которая признана экстремистской, они связаны, вот эти люди будут нас снова учить, как надо делать выборы?!" – задается вопросами заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

А вот как надо разрушать выборы учат своих адептов и активисты движения в защиту прав избирателей "Голос". Минюст включил эту организацию в новый список незарегистрированных общественных объединений, исполняющих функции иностранного агента.

Для борьбы с подобными провокациями в ЦИК избрали лучшее средство - незамедлительно их обнародовать. Такого изготовители фейковых роликов и разного рода фиктивные "наблюдатели" явно не учли.

"Провокаторов будет немало. Они уже сейчас объявляют, что заранее написаны доклады о том, что выборы будут самые грязные. Уже растиражировали ранжир по регионам, уже определили они, сколько там регионов чистых, сколько грязных. Ну, большие деньги зарубежные надо отрабатывать. Отрабатывают без стыда и совести", - заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Атаковали российские выборы и из центров, расположенных за тысячи километров от нашей страны. На сайт Центризбиркома и особенно систему дистанционного электронного голосования, нанятые заинтересованными правительства и организациями, хакеры обрушили миллионы запросов в секунду. DDOS-атаки велись из США, Германии, Китая, Южной Кореи и с Украины. Особенно массированными эти попытки были накануне, в завершающий день голосования, словно в отчаянии.

"Они поняли, что взломать её нельзя, подменить внутри голоса, изменить нельзя, но они считают, что можно её уронить. Атаки были. И они были все отражены. И ничего не замедлилось, сейчас голосуют вообще мало и нет очереди. Сейчас голосуется моментально", - рассказывает руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

А раз сорвать выборы не получилось, их нужно не признать. Причем Европарламент сделал это фактически превентивно. Еще до начала голосования в России принял соответствующую резолюцию, в которой призвал усилить давление на нашу страну и ввести новые санкции. Как говорится, был бы повод. В Государственной думе это назвали очередным недружественным шагом. А в Совете Федерации в преддверии выборов работала комиссия по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. На одном из заседаний ее члены потребовали от компаний Google и Apple удалить из своих магазинов приложение "Навальный" с разделом "Умное голосование". Предписание об этом было выдано Роскомнадзором еще 20 августа, но выполнили его только накануне выборов.

"Есть данные. Эти данные содержат точные адреса и координаты тех центров, посредством которых проходили попытки обойти блокирование запрещенных контентов со стороны, скажем там, наших иностранных оппонентов. Примерно половина из них находится на территории стран НАТО. Из этой половины две трети - это территория Соединенных Штатов Америки", - сообщил председатель временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов.

Общеизвестно, что самый надежный инструмент контроля за ходом выборов - это институт наблюдателей. Но Запад и тут занял позицию: у вас все плохо, но видеть, как все происходить на самом деле мы не хотим. Доходило до абсурда. Австрийские пограничники несколько часов продержали в аэропорту генерального секретаря Европейского института омбудсменов Йозефа Зигеля, но так и не пустили его на рейс в Москву. Объяснение: в систему не поступил ПЦР-тест. То же случилось и с новым тестом, сданным уже на месте. Впрочем, об истинных причинах инцидента догадаться несложно.

Итог закономерен - выборы в России состоялись. Всевозможные критики и провокаторы внутри страны и за рубежом, наверняка, еще какое-то время будут метать громы и молнии, а потом, возможно, затаятся. До следующих выборов.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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