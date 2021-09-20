ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Смотрите в 22:35 специальный репортаж "Новое лицо Германии"

11:55
  • понедельник
  • 20 сентября 2021

В Германии подходит к концу эпоха Ангелы Меркель. На этой неделе пройдут выборы в парламент Германии, и по их итогам сформируется новое правительство, но уже без её участия. О том, какие вопросы волнуют граждан накануне голосования, смотрите специальный репортаж Егора Киселёва "Новое лицо Германии" – сегодня в 22:35

Главное сегодня
Специальный репортаж "Новое лицо Германии"
Специальный репортаж "Новое лицо Германии"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.