В Германии подходит к концу эпоха Ангелы Меркель. На этой неделе пройдут выборы в парламент Германии, и по их итогам сформируется новое правительство, но уже без её участия. О том, какие вопросы волнуют граждан накануне голосования, смотрите специальный репортаж Егора Киселёва "Новое лицо Германии" – сегодня в 22:35
Смотрите в 22:35 специальный репортаж "Новое лицо Германии"
11:55
- понедельник
- 20 сентября 2021
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