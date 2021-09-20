Смотрите в 22:35 специальный репортаж "Новое лицо Германии"

В Германии подходит к концу эпоха Ангелы Меркель. На этой неделе пройдут выборы в парламент Германии, и по их итогам сформируется новое правительство, но уже без её участия. О том, какие вопросы волнуют граждан накануне голосования, смотрите специальный репортаж Егора Киселёва "Новое лицо Германии" – сегодня в 22:35