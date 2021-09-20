Автохлам во дворе: куда обращаться, чтобы убрать брошенные машины

Есть сервис, который успешно работает уже 10 лет

Брошенная машина во дворе, которая занимает парковочное место, - довольно распространенная проблема для жителей столицы. Освободить улицы от автохлама поможет портал "Наш город". Уже 10 лет там успешно работает специальный сервис, куда можно подать жалобу на застоявшийся ржавый транспорт.

Брошенные автомобили, которые ещё называют "подснежниками", есть практически в каждом дворе. Сменяются сезоны, растут поколения, а они как стояли, так и стоят. Но сейчас от такой груды металла на колёсах можно избавиться за пару недель.

Разбитые окна, вскрытые двери, спущенные колёса. Самое безобидное, что можно найти внутри – газеты 15-летней давности, пожелтевшие от времени. Такая московская недвижимость точно никому не нужна, особенно посреди двора или под окнами.

"Не дай бог, туда кто-то из детей залезет, что-то там попробует, возьмёт в руки, но в любом случае, не хотелось бы. Машина привлекает всяких непонятных личностей, так и норовят туда залезть, посидеть, распивать какие-то напитки. Приятного мало от неё", - уверена жительница Елена Смирнова.

Брошенные машины во дворах становятся чем-то вроде накопителя для мусора, и кроме того, груда прогнившего металла занимает во дворе парковочное место.

Многолетнюю ржавеющую проблему удалось решить за несколько дней. Жители оставили заявку на портале "Наш город": приложили к ней подробные фотографии, не менее подробное описание и гео-привязку. Реакция на обращение была очень быстрой.

"Мы написали, и нам сказали, что уже на следующий день будут проведены работы. А дальше уже пришло решение, что будет поиск самого владельца", - говорит местный житель Никита Власов.

"В первую очередь, отправляем запрос в ГИБДД, ждем ответов, они нам предоставляют информацию о собственнике: есть он или нет, и тогда уже действуем по ситуации. Если есть собственник, то с ним пытаемся установить связь", - объясняет главный специалист управы Можайского района Антон Капралов.

"Управой района размещается уведомление собственнику, с просьбой привести его в надлежащий вид, или переместить данный автомобиль. В случае непринятия мер, автомобиль увозится на специализированную стоянку", - рассказывает главный специалист управы Куркино Захар Новичков.

И если владелец так и не изъявил желания забрать автомобиль, он утилизируется. Сервис по освобождению московских дворов от автохлама на сайте "Наш город" успешно работает уже почти 10 лет, и полностью отображает саму идею портала – сделать жизнь горожан комфортнее, опираясь на их собственные запросы. Это с одной стороны. С другой, сделать сервис простым и понятным - таким, чтобы исключить недоразумения.

"В более чем половине случаев, эти обращения не подтверждались. То есть находился собственник, либо транспортное средство, оказывалось, что оно не то, чтобы какое-то брошенное, оно на самом деле ездит, но просто что-то кому-то не понравилось. В 40% случаев а/м были эвакуированы", - рассказывает руководитель ГКУ Москвы "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

Поэтому, если в вашем дворе есть объект, более напоминающий кучу автомобильного хлама, чем транспортное средство, занимающий парковочное место, и просто нарушающий эстетику двора – есть надежный способ исправить ситуацию.

Александра Панина, Валерий Белинский, Марина Шишлакова и Сергей Долгих. "ТВ Центр".

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