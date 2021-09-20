Редкий вид муравьедов появился в Московском зоопарке

Самка пока на карантине

В Московском зоопарке впервые за всю его историю появились муравьеды. Причём не обычные, а редкие, четырёхпалые, ещё их называют тамандуа.

Самка Лола приехала из Бельгии, пока она на карантине. А вот самца Панчо, которого привезли из Германии, уже можно увидеть в вольере с обезьянами. Он активно осваивает новую территорию, перелезает через ветки - медленно и неуклюже, как и все муравьеды.

В отличие от своих гигантских собратьев, тамандуа миниатюрны, чуть больше полуметра в длину, а весят не больше 5 килограммов. На каждой передней лапе нет одного пальца, отсюда и название вида. При этом животные легко вскрывают любые муравейники.

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