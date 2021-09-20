Россияне не обращались за помощью после извержения вулкана на Канарах

Об этом сообщили в консульстве

Более 5 тысяч человек, в том числе 500 туристов, эвакуированы с испанского курортного острова Пальма - это Канарский архипелаг. Там уже сутки извергается вулкан Кумбре-Вьеха. Потоки лавы разрушили около сотни домов у подножия горы. А сегодня они уже могут достигнуть и прибрежной зоны. Наши соотечественники пока не обращались за помощью в консульство в связи с извержением вулкана.

Подробности смотрите в репортаже Оксаны Фомичевой.

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