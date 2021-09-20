ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россияне не обращались за помощью после извержения вулкана на Канарах

18:28
  • понедельник
  • 20 сентября 2021

Об этом сообщили в консульстве

Более 5  тысяч человек, в том числе 500 туристов, эвакуированы с испанского курортного острова Пальма - это Канарский архипелаг. Там уже сутки извергается вулкан Кумбре-Вьеха. Потоки лавы разрушили около сотни домов у подножия горы. А сегодня они уже могут достигнуть и прибрежной зоны. Наши соотечественники пока не обращались за помощью в консульство в связи с извержением вулкана.

Подробности смотрите в репортаже Оксаны Фомичевой.

 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Извержение вулкана Кумбре-Вьеха
Извержение вулкана Кумбре-Вьеха
Извержение вулкана Кумбре-Вьеха
Извержение вулкана Кумбре-Вьеха
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.