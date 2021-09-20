Напавший на Пермский госуниверситет оставил записку

Молодой человек попросил позаботиться о коте

В Перми утром произошла трагедия. Вооружённый студент юридического факультета вошёл на территорию одного из корпусов вуза и начал беспорядочно стрелять по людям. При задержании он оказал сопротивление и был ранен. Завтра в Пермском крае - день траура.

Эти кадры снимают перепуганные студенты, которые успели забаррикадироваться в аудиториях. На территории Пермского государственного университета в 11 утра было около 3 тысяч учащихся. Вооруженный молодой человек в черной одежде и каске начал хаотично стрелять. Одним из первых погиб охранник вуза.

"Слышим выстрелы, поворачиваемся, вот он, в 20 метрах стоит с дробовиком. Разбежались, кто куда. Но вроде никого не зацепил здесь, слава Богу. Он как раз по нам стрелял, попал по моей машине. Ну ладно, только машина пострадала", - сказал студент-очевидец.

Первые минуты царит паника. Университетских корпусов несколько. Где именно находится вооруженный человек, понять сложно. Некоторые студенты прыгают из окон второго этажа. Другие, наоборот, затаились в аудиториях.

По предварительным данным, погибли шесть человек. Пострадали - 24. В основном, это огнестрельные ранения и травмы, полученные при падении с высоты. На место ЧП отправили 25 медицинских бригад. Спецборт МЧС с медиками вылетел в Пермь для возможной эвакуации пострадавших в Москву.

Нападавшего обезвредил сотрудник ДПС, который неподалёку оформлял аварию. И получил сигнал об атаке на университет. Младший лейтенант Константин Калинин вошел в главный корпус, его напарник занялся эвакуацией.

"Забежав в здание на первый этаж, увидел, как молодой человек спускается по лесенкам. Окликнул: "Бросай"! После чего молодой человек направил оружие на меня и произвёл выстрел. После чего я применил огнестрельное оружие. Молодой человек упал. Подбежав к нему, я зафиксировал движение, убрав ружье, патроны и нож в сторону. После чего начал оказывать ему первую медицинскую помощь", - рассказал Константин Калинин, сотрудник ДПС ГИБДД УМВД по Перми.

По предварительным данным, задержанный - 18-летний первокурсник этого же вуза. Тимур Бекмансуров. В соцсетях он утром выложил пост, из которого следует - план кровавой бойни вынашивал давно. Мол, с детства нравилось причинять боль другим, а еще он слышит голоса. Те, кто учились с ним в школе, говорят: был тихий, неприметный, держался особняком.

"Кто-то знал, что он занимался стрельбой. Когда он вышел сегодня с утра в берцах, в балаклаве и с сумкой - ну, да, мальчик занимается стрельбой. Что такого - увлечение. Но никто не подозревал даже, что вот он пойдет стрелять", - сообщила Эльвира Зарипова. Девушка училась с задержанным в одной школе.

Вот эти кадры, как молодой человек садится в машину. Ни он сам, ни его сумка с карабином подозрений ни у кого не вызвали.

"Возможно, что у него психические отклонения были. Возможно, это из-за семьи. То есть уход отца: либо смерть, либо просто ушел из семьи, этого я не могу сказать. Возможно, плохие отношения с родственниками. То, что неогромный достаток в семье. То, что он восхвалял Гитлера и нацистов, может, это тоже повлияло", - продолжила Зарипова.

Отец Тимура Бекмансурова после развода живет в другом городе. Рассказывает, что кроме оружия сына интересовал только компьютер. Никаких друзей. Мать сегодня весь день общается с полицией. Подтверждает слова бывшего мужа о домашнем образе жизни своего задержанного ребенка и его неконфликтности: с утра вроде как обычно собрался на занятия. Только потом нашли его записку с просьбой позаботиться о коте.

"Не было никаких конфликтов. Он домашний был человек, никуда не ходил, ничего плохого не делал", - сообщила Наталья Бекмансурова.

В своем послании в соцсетях такой тихий и домашний задержанный рассказывал, как обманул психолога, чтобы получить лицензию на оружие. Как перебирал возможные объекты нападения: рассматривал и свою бывшую школу, и торговые центры. ВУЗ в итоге выбрал, потому что там приличного вида корпуса и всегда многолюдно. Сейчас его страница в соцсетях заблокирована. В Росгвардии подтвердили: оружием подозреваемый в стрельбе владел на законных основаниях.

"Личность подозреваемого уже установлена. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен, после чего доставлен в медицинское учреждение. Установлено, что охотничье гладкоствольное ружье, из которого велась стрельба, он приобрел в мае текущего года", - рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Получившего ранение во время задержания Бекмансурова поместили в реанимацию и уже прооперировали. Этаж, где находится его палата, находится под строгой охраной.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил отправиться в Пермь главам Минобрнауки и Минздрава. Ход расследование уголовного дела взяли на контроль в Генпрокуратуре. Региональные власти окажут близким жертв и пострадавших любую необходимую помощь, в том числе материальную. Семьям погибших направят по 1 миллиону рублей, раненым в результате стрельбы - по 500 тысяч. И по 100 выплатят тем, кто получил травмы.

21 сентября в Пермском крае объявило днем траура.

Лилия Акиньшина, Юлия Олейник, "ТВ Центр".

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