Мишустин выразил соболезнования семьям погибших в Перми

Пострадавшие получат всю возможную помощь

Пострадавшие во время стрельбы в пермском вузе получат всю возможную помощь, в том числе медицинскую и психологическую. Об этом заявил сегодня премьер-министр Михаил Мишустин.

"Есть погибшие и пострадавшие. Это большое горе для их близких и родных, для региона, для каждого из нас. По поручению президента в Пермь уже вылетели министр образования и науки Фальков и министр здравоохранения Мурашко, чтобы на месте оперативно принимать решения. Пострадавшие и их родственники получат всю возможную помощь, в том числе медицинскую и психологическую. Крайне важно поддержать людей в этот сложный период. От себя лично и от имени правительства желаю скорейшего выздоровления всем, кто пострадал и выражаю глубокие соболезнования семьям погибших. Вся страна искренне переживает вместе с вами", - сказал Михаил Мишустин.

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