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Телевизионную премию "Эмми" обвинили в расизме

14:53
  • вторник
  • 21 сентября 2021

Никто из темнокожих претендентов не победил

Новый скандал на расовой почве разгорается в США. Зрителям не понравился список победителей телевизионной премии "Эмми". 73-я по счёту церемония прошла в Лос-Анджелесе.

Ни одна из главных наград не досталась темнокожим артистам, хотя среди номинантов их было немало - почти половина. И количество таких претендентов год от года увеличивается. Несмотря на это, в соцсетях развернули новую кампанию в защиту прав афроамериканцев.

Напомню, в апреле шквал критики обрушился на "Оскар". Американские СМИ обвинили академиков в предвзятости за то, что представители этнических меньшинств не получили наград в двух главных актёрских номинациях.

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Главное сегодня
73-я церемония вручения телевизионной премии "Эмми" в Лос-Анджелесе
73-я церемония вручения телевизионной премии "Эмми" в Лос-Анджелесе
73-я церемония вручения телевизионной премии "Эмми" в Лос-Анджелесе
73-я церемония вручения телевизионной премии "Эмми" в Лос-Анджелесе
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