Зеленский заявил о намерении обсудить Крым и Донбасс в ООН

На Украине тем временем начала работать миссия МВФ

На Украине начали работу эксперты Международного валютного фонда. Главная цель - пересмотреть условия кредитной программы. График траншей, о котором договорились раньше, был нарушен. При этом Киев надеется получить от МВФ в ближайшее время 700 миллионов долларов. Еще бы - проводить военные учения, чтобы впечатлить Запад, удовольствие не из дешёвых.

Украинские десантники под Черниговом ловят диверсантов и террористов. На дороге блокируют машину. Подозреваемых - в наручники. Откуда пробрались эти трое нарушителей, пусть даже и учебных, и от кого надо защищать страну, знает каждый украинский солдат.

Это один эпизодов военных учений "Быстрый трезубец". Маневры совместные с США, странами Европы, Азии и теми странами, которые только стремятся попасть в НАТО. Участвуют, как заявило Минобороны, 15 государств. Официально главная цель - подготовка коалиционных сил к сухопутным операциям. В роли условного противника, по сценарию, - жители Донбасса. И, конечно Россия, которая готовит нападение на Украину.

"Можете быть уверенными, мы имеем реальную угрозу через год-два вторжения российских войск в восемь областей: Харьковскую, Донецкую, Днепропетровскую, Одесскую и так далее. Мы останемся без морей", - предупреждает генерал майор СБУ Василий Вовк.

В абсурдность этих заявлений сегодня мало верят даже те, кто их делает. Украинские политологи убеждены: задача учений в другом. Во-первых, власть не способная решить внутренние проблемы, пугает граждан российской интервенцией. Во- вторых, это очередная демонстрация Североатлантическому альянсу своего упорного желания вступить в НАТО. Чтобы произвести впечатление на кураторов, которые уже не раз давали Украине от ворот поворот, Совет национальной безопасности готов увеличит расходы на оборону.

"В бюджете наши расходы на оборону в следующем году вырастут до 391 миллиарда гривен. Перевооружение армии, усиление разведывательных способностей, кибербезопасности, поддержка отечественного ОПК, социальная защита военнослужащих - в числе главных наших приоритетов", - говорит секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Правда, непонятно, где взять средства на такие наполеоновские планы. Ведь сегодня только долг военным по зарплате - полтора миллиарда гривен. А 100 миллионов долларов, обещанные в качестве помощи Зеленскому от США, уже решено, как потратить. Украина собирается закупить израильскую систему ПВО "Железный купол". У того же Пентагона. Конечно, старую и не нужную самим американцам.

"Очередной пшик - это израильская история, которая ловила ракеты ХАМАС, это не самые современные ракеты. Это против неуправляемых ракет, а у нашего потенциального противника ракеты уже совсем другого поколения в принципе, и такая штуковина им не страшна", - говорит политолог Дмитрий Спивак.

"Железный купол", тактически абсолютно неэффективный для защиты украинского неба, мало купить. Без программного обеспечения, электронной начинки, ракет он становится просто пусковой установкой третьего поколения. А это 20 век. Но Зеленскому очень нужны широкие жесты в сторону Запада. Тем более сегодня на заседании генассамблеи ООН, где президент Украины вновь будет призывать мировое сообщество повлиять на Россию в вопросах Крыма и Донбасса.

"Можно на Генассамблее ООН в очередной раз поднять вопрос Крыма, поднять вопрос Донбасса, все проявят глубокую озабоченность, ну и что? Это получается просто очередная пустая "говорильня"", - рассуждает политолог Дмитрий Корейчук.

О соблюдении Украиной минских соглашений Зеленский говорить не собирается. По крайней мере, в официальной программе его выступления такого пункта нет.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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