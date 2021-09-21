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Бабьего лета в Москве в этом году не будет

11:56
  • вторник
  • 21 сентября 2021

В Центральной России - затяжные дожди

Ливни и шквалистый ветер обрушились на Приморье. В регионе объявлено штормовое предупреждение. Во власти циклона и европейская часть России. Сильные дожди не прекращаются уже несколько суток в Воронежской, Брянской, Пензенской областях. В столице за полтора дня выпала треть месячной нормы осадков. Действует жёлтый уровень погодной опасности.

 

Это могла бы быть Венеция, но это Воронеж. Такое передвижение по городу с препятствиями устроил в городе суперливень – только за выходные выпала месячная норма осадков (см. видео). Затоплены парки, дворы, тротуары. Через дорогу тоже просто так не перейдёшь. Машины, скорее, плывут, чем едут. Коммунальные службы откачивают воду и чистят ливнёвки, но дождь только усиливается и, по прогнозам синоптиков, продлится до конца недели. И чем южнее, тем больше осадков.

В Анапе тоже выпадет месячная норма осадков. Ожидается залповый ливень со шквалистым ветром, в городе уже объявлено штормовое предупреждение.

Похожая ситуация и в Крыму – здесь туристов просят воздержаться от прогулок в горах и у моря. Лишь к выходным погода должна наладиться.

А в Центральной России – затяжные дожди. В Москве такого не было больше 70 лет.

"Дождливая погода в Московском регионе связана с циклоном, который подошел к нам с юго-запада. Он медленно перемещается в сторону Москвы. И еще будут продолжаться дожди в Московском регионе. Так называемого бабьего лета мы не ожидаем, потому что погода до начала следующей недели будет облачной, с небольшими дождями", - говорит заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

По прогнозам синоптиков, осадки в столице прекратятся не раньше четверга, и на существенное потепление рассчитывать уже не стоит.

"ТВ Центр".

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