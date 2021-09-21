На Новодевичьем кладбище Москвы открыли памятник Юрию Лужкову

На нем изображены главные достижения Лужкова на посту мэра

Сегодня, в день 85-летия со дня рождения Юрия Лужкова, открыли памятник этому государственному деятелю, который возглавлял Москву с начала 90-х до 2010-го года.

Монумент-надгробие высотой 4 метра установили на центральной аллее Новодевичьего кладбища, где экс-мэр столицы был похоронен два года назад. На стеле автор композиции - известный скульптор Александр Рукавишников - изобразил главные достижения Лужкова на посту главы города. Венчает композицию, разумеется, скульптура Георгия Победоносца, ставшего символом Москвы.

"В данном случае, это относится к таким произведениям, которые не нуждаются в драматурги. Нет здесь драматургии. Юрий Михайлович был однозначно человеком великим, необычным, держащим слово, смелым и боровшимся до конца, если это нужно", - заявил Рукавишников.

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