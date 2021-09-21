Слониху Николь из Цирка на Вернадского угостили огромной тыквой

Слониха любезно поделилась угощением с другими

Большой подарок для большой артистки: сегодня звезде Цирка на Вернадского - молодой слонихе Николь - вручили тыкву весом 340 килограммов.

Сначала Николь, как и положено, устроила для друзей настоящее шоу - показала всё, чему научилась за полтора года жизни в цирке. И только после представления на арену вынесли огромную тыкву.

Разумеется, такой овощ одной слонихе было не одолеть, поэтому угощение разделили на всех. Самый вкусный и большой кусок достался, конечно же, Николь. Впрочем, желающие могли унести с собой семечки, чтобы вырастить чудо-тыкву на своём огороде.

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