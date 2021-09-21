Великобритания обвинила третьего россиянина в отравлении Скрипалей

Он действовал в команде с Петровым и Бошировым

Британская полиция предъявила обвинения третьему россиянину по делу об отравлении в Солсбери.

Это Сергей Федотов, чье настоящее имя - Денис Сергеев. Он якобы является сотрудником российской военной разведки (ГРУ). По данным Лондона, Федотов руководил операцией по отравлению Скрипаля.

Вместе с ним по делу проходят Александр Петров (Александр Мишкин) и Руслан Боширов (Анатолий Чепига), пишет ТАСС.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись нападению в Солсбери 4 марта 2018 года. Власти Великобритании заявили, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", которое якобы было произведено на территории России. Москва категорически отвергает эти обвинения. Исполнителями покушения, по данным Лондона, стали сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов.

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