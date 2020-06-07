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Сенсационный поворот в истории с отравленными Скрипалями

13:37
  • воскресенье
  • 07 июня 2020

Британские журналисты узнали подробности

История с отравленными в Британии беглым разведчиком Сергеем Скрипалём и его дочерью Юлией обрастает новыми подробностями. Если верить газете Sunday Times, которая ссылается на некие источники в правительстве Великобритании, то Сергей и Юлия Скрипали переехали в Новую Зеландию.
Родственники окончательно попрощались со Скрипалем

Как это часто бывает в таких случаях, использовалась программа защиты свидетелей. Сначала Скрипали более года прожили на конспиративной квартире секретной службы MI6. Потом бывший офицер российского ГРУ и его дочь получили новые имена и некую поддержку для того, чтобы начать новую жизнь.

Семью Скрипалей отравили в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Власти стразу же бездоказательно обвинили Россию в совершении преступления. Москва все обвинения и домыслы категорически отрицает.

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