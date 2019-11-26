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Лондон смертельно обиделся на Москву из-за Скрипалей

13:17
  • вторник
  • 26 ноября 2019

Британские власти возмущены тем, что в России не принимают их обвинений

Лондон обижен на Москву. Причина в том, что, с точки зрения британцев, в Кремле не понимают сути обвинений в деле об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, рассказал посол России в Великобритании Андрей Келин.
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В то же время, в деле Скрипалей ничего не изменилось: по словам посла, ни документов, ни доказательств у британской стороны не появилось. Келин не оставляет попыток прояснить судьбу российских граждан Сергея и Юлии Скрипаль. Дипломат напомнил, что предыдущие дипломатические ноты не давали результата.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта 2018 года нашли в бессознательном состоянии в Солсбери. Британские власти заявили, что они были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом "Новичок". Лондон уверен, что операцию, проведенную "агентами ГРУ", санкционировало высшее руководство России, напоминает РИА Новости.

Позже следствие, якобы, выяснило и имена "отравителей" - это некие Александр Петров и Руслан Боширов. Однако никаких доказательств Лондон так и не представил, ограничившись ставшим популярным изречением "хайли лайкли".

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