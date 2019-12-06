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"Отравителей" Скрипалей нашли в Германии

22:08
  • пятница
  • 06 декабря 2019

Генпрокуратура начала расследование

Расследование дела об отравлении Скрипалей начали генпрокуратура и Федеральное ведомство по уголовным делам Германии. Из скупых данных, которыми делится следствие со СМИ, ясно, что так называемые "сотрудники ГРУ" Александр Петров и Руслан Боширов "засветились" в районе Франкфурта.
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Как утверждают британские власти, бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом "Новичок". Сделали это, заверяют в Лондоне, агенты российских спецслужб с санкции высшего руководства России. Были названы имена "отравителей" — некие Александр Петров и Руслан Боширов.

Позже появились данные "расследования" Bellingcat и The Insider. Издания утверждали, что Боширов на самом деле кадровый сотрудник российской военной разведки полковник Анатолий Чепига, а Петров — военный врач, сотрудник ГРУ Александр Мишкин.

Издание Spiegel Online 6 декабря сообщило со ссылкой на источники, что известные как Руслан Боширов и Александр Петров люди находились в Германии в 2014 году и провели три дня в окрестностях Франкфурта. Генпрокуратура начала расследование, операция получила название "Нови". В генпрокуратуре, впрочем, эту информацию комментировать отказались.

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