Родственники окончательно попрощались со Скрипалем

Бывший офицер ГРУ не связывался с семьей с июня прошлого года

Близкие Сергея Скрипаля смирились с тем, что больше никогда его не увидят. Бывший офицер ГРУ не связывался с семьей с июня прошлого года. Его 92-летняя мать, Елена Яковлевна, до сих пор ждет звонка от сына – однако другие родственники понимают, что это вряд ли случится.

"Ждем ли мы его возвращения? Да, мы ждем. Понимаем ли, что, скорее всего, никогда не встретимся? Да, понимаем. Ему в следующем году будет уже 70 лет, а здоровья не прибавляется. Все понимают, что мы заложники этой ситуации, мы ничего не можем изменить", — рассказала племянница экс-полковника ГРУ Виктория Скрипаль.

Племянница Скрипаля вспоминает, что ее дядя был открытым и общительным человеком. Все привыкли к тому, что он рядом, решит любой вопрос. После своего отъезда в Англию Сергей Скрипаль звонил родным и звал в гости. А когда появились сообщения о том, что его отравили в Солсбери, близкие не могли поверить, считали, что это чудовищная ошибка, - сказала Виктория агентству РИА Новости.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, по утверждению британских властей, были отравлены в английском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон возложил вину за отравление Скрипалей ядом "Новичок" на Москву. Однако британская сторона до сих пор не представила никаких документов о расследовании и не допускает контактов Скрипалей с прессой. В российском МИДе заявили, что дело Скрипаля рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

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