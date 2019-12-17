Появилась информация о состоянии Скрипалей

Данные раскрыл посол Великобритании в Москве Лори Бристоу

Стало известно о состоянии Сергея и Юлии Скрипаль, которые, по мнению Лондона, были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Как рассказал в интервью радиостанции "Эхо Москвы" посол Великобритании в России Лори Бристоу, россияне "живы и не нуждаются во встрече с представителями российского посольства". "Семья Скрипалей находится под защитой британского правительства", - добавил он.

В августе сообщалось, что бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль позвонил в Россию своей матери. Он рассказал, что находится в Великобритании под наблюдением врачей и не намерен возвращаться в Россию.

Лондон считает Москву причастной к инциденту с отравлением Скрипалей. Однако никаких доказательств британские власти предоставить так и не смогли.

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