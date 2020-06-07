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Стала известна реакция родственников Скрипалей на их бегство из Британии

14:47
  • воскресенье
  • 07 июня 2020

Племянница экс-полковника ГРУ связалась с журналистами

Племянница беглого разведчика Сергея Скрипаля не в курсе его переезда в Новую Зеландию. Виктория Скрипаль не верит публикации в британской газете Sunday Times.
Сенсационный поворот в истории с отравленными Скрипалями

"Я ничего об этом не знаю. Но и не верю в это. Я считаю, что они по-прежнему в Портон-Дауне", - сказала родственница Скрипаля в интервью РИА Новости.

Ранее британская газета со ссылкой на свои источники в правительстве сообщила, что отравленные в марте 2018 года Сергей Скрипаль и его дочь Юлия переехали в Новую Зеландию после того, как более года прожили на конспиративной квартире секретной службы MI6.

В Портон-Дауне находится секретная британская база, о причастности сотрудников которой к отравлению Скрипалей писала пресса. Отставного полковник ГРУ и его дочь отравили в Солсбери, который находится неподалёку от Портон-Дауна. Британские власти бездоказательно обвинили в этом Россию, Москва все обвинения отвергает.

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