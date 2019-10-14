Евросоюз продлил санкции против россиян по делу Скрипалей

До сих пор британская сторона так и не представила никаких доказательств

Евросоюз продлил ещё на год санкции в отношении четверых россиян, которые якобы причастны к отравлению Скрипалей. В "чёрном списке" ЕС не только наши соотечественники, но и сирийские граждане, а также организации - все те, кто, по мнению Брюсселя, имеет отношение к производству и применению химического оружия, передает "Газета.Ru".

Санкции предусматривают запрет на поездки в Европу и замораживание активов. Этот документ Совет ЕС одобрил в октябре прошлого года, сразу после расследования инцидента в Солсбери, которое, по сути, закончилось лишь голословными обвинениями.