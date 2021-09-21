Правительство выделило 18 млн на помощь пострадавшим и семьям погибших в Перми

Людей не оставят в беде

Как идет подготовка проекта бюджета на ближайшие три года, обсуждали сегодня на заседании правительства. Как отметил премьер Михаил Мишустин, главный финансовый документ страны ориентирован на то, чтобы выполнить все обязательства перед гражданами. Социальные расходы сокращаться не будут.

Также на встрече глава кабмина затронул тему случившегося в Перми. По словам Мишустина, правительство выделило больше 18 миллионов рублей на помощь семьям погибших и пострадавших. Он отметил, что сейчас важно оказать поддержку родным.

"Вчера в пермском университете произошла страшная трагедия, крайне важно поддержать пострадавших и родственников погибших, не оставлять людей один на один с этой бедой. Правительство по поручению президента оказывает всю возможную помощь, в том числе финансовую. Подписано распоряжение о выделении на эти цели около 18,5 млн рублей. Пострадавшие и семьи тех, кто ушел из жизни, получат единовременные компенсации от 200 тысяч до 1 млн рублей", - сказал премьер.

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