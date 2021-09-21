Путин: Россия преодолела ковидный спад в экономике

Президент во вторник собрал экономическое совещание

Президент России Владимир Путин во вторник собрал экономическое совещание. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства предложил расставить приоритеты при формировании бюджета с учетом ситуации в мировой экономике. По словам Путина, к 2024 надо добиться прогресса по всем ключевым национальным целям развития, поэтому нужна концентрация средств в бюджете.

Говоря о последствиях пандемии, президент заявил, что ковидный спад в экономике полностью преодолен, несмотря на нестабильную ситуацию на глобальных рынках.

"Отмечу, что, несмотря на общую нестабильную ситуацию в глобальной экономике, сложные процессы на мировых рынках, российская экономика восстановилась", - отметил глава государства.

ВВП по итогам 7 месяцев 2021 года вышел на докризисный уровень, указал Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram