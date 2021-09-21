Власти анонсировали рост зарплат за счет повышения МРОТ

Около трех миллионов россиян потенциально могут получать больше денег

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что зарплата почти трех миллионов россиян вырастет в следующем году за счет решения повысить МРОТ.

Правительство на заседании во вторник рассматривает законопроект о повышении МРОТ.

"Со следующего года предлагается установить МРОТ на уровне выше 13 тысяч 600 рублей. За счет такого решения вырастет заработная плата почти 3 миллионов человек", - сказал председатель правительства.

Ранее сообщалось, что каждому четвертому россиянину повысили зарплату в 2021 году. Треть из них работает в сфере производства и промышленности, отмечается в исследовании сервиса "Работа.ру", на которое ссылается ТАСС.

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