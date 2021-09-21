"Шок и злость": Россия скорбит после стрельбы в вузе

Люди выстроились в очереди у центров переливания крови

Семерых пострадавших при стрельбе в пермском университете сегодня спецбортом МЧС доставили в Москву. Их состояние врачи оценивают как тяжёлое. Четверо - на аппаратах искусственной вентиляции лёгких. Транспортировку раненые перенесли хорошо. В полёте их сопровождали врачи Федерального центра медицины катастроф, сотрудники отряда "Центроспас" и психологи. Ещё 12 пострадавших остаются в пермских больницах. Жители города вторые сутки сдают для них кровь. Донорами уже стали сотни человек.

Ил-76 МЧС России приземляется в аэропорту "Внуково". На борту - семь человек, все - в тяжелом состоянии. Четверо - подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Решение об их отправке в Москву принимал медицинский консилиум. Людей бережно - одного за другим, обернув в теплые одеяла, на носилках - грузят в машины скорой помощи. Врачи говорят: все перенесли двухчасовой полет хорошо. Дальнейшее лечение раненые пройдут в лучших клиниках страны - в Центрах Пирогова, Вишневского и Бурденко. В больницах Перми же остаются еще 13 пострадавших. Они с ужасом вспоминают вчерашние события.

- Увидели, что он стреляет, и побежали обратно к факультету. Он побежал к мехмату. Я зажался возле забора. Прижался… И он выстрелил, попал в палец.

Медики оказывают пациентам всю необходимую помощь. Накануне из Москвы прилетели нейрохирурги и травматологи.

"Все пациенты госпитализированы в четыре клиники. Наиболее тяжелые пациенты находятся в краевой больнице", - сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

У пермских центров переливания крови - длинные очереди. Сотни человек приходят, чтобы помочь пострадавшим.

- Я не знаю никого из пострадавших, просто считаю, что каждый может сделать чуточку добра. - Нельзя оставаться равнодушными, нужно помогать тем, чем можешь.

"Стараемся максимально быстро принимать доноров, не отказывать донорам, максимально беседуем, и всё это пытаемся провести быстро, корректно", - сказала Наилия Истомина, руководитель бригады центра переливания крови.

Пермь скорбит. 21 сентября здесь объявлено днём траура. К стихийному мемориалу жители несут цветы и зажигают свечи. Поток людей не прекращается.

- Шок, конечно, презрение, злость! Очень много обиды и скорби, потому что мои люди, которые учатся со мной в университете, пострадали и погибли в один день.

На этих кадрах видно, как Тимур Бекмансуров, еще только направляясь к университету, стреляет по проезжающим мимо машинам. Вот выстрел в лобовое стекло. Дальше уже будет хладнокровный расстрел в студенческом городке. Люди, пытаясь спастись, выпрыгивают из окон, кто-то выбегает через запасные выходы, другие запираются в аудиториях.

- Я пришел на пары, увидел, что кто-то бежит, потом услышал стрельбу. Понял, что нужно куда-то бежать, поднялся наверх, мы забаррикадировались в аудитории. - Слева от меня студент, преподаватель падает. Я его взял под руки, за машины отнес. Стрелок дальше пошел, а мы сидели тут ждали помощи.

Первокурсник юрфака пермского университета застрелил из охотничьего ружья шестерых человек. Еще 20 человек серьезно пострадали. Большего количества жертв удалось избежать благодаря сотрудникам ДПС. Убийцу обезвредил инспектор Константин Калинин.

Сейчас подозреваемый находится в больнице. Ему будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Семьям погибших и пострадавших пермские власти сразу же пообещали помощь. Говорили об этом и сегодня на заседании кабинета министров. Премьер Михаил Мишустин рассказал, что люди получат компенсации от 200 тысяч до одного миллиона рублей.

"Крайне важно поддержать пострадавших и родственников погибших. Не оставлять людей один на один с этой бедой. Правительство по поручению президента оказывает всю необходимую помощь, в том числе и финансовую. Подписано распоряжение о выделении на эти цели около 18,5 миллиона рублей", - рассказал Мишустин.

Оказать всю необходимую поддержку пообещало и руководство пермского университета. В здании вуза сейчас продолжают работать следователи. Входы в кампус охраняет полиция, на территорию пропускают только тех студентов, которые проживают в общежитии. Очные занятия отменили на неделю. Всех перевели на дистанционный режим работы.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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