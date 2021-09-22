Меркель освистали на прощальном митинге

Выборы в Германии пройдут в это воскресенье

Под оглушительный свист толпы и крики пришлось выступать Ангеле Меркель на митинге в городке Штральзунд. Канцлер Германии в нынешнем статусе прощалась со своими избирателями и поддерживала однопартийца Армина Лашета. Выборы в стране состоятся уже в это воскресенье. А рейтинги кандидатов то взлетают, то падают, сохраняя главную интригу: кто придёт на смену Меркель.

Вежливо-сдержанные аплодисменты задают настроение. Прощальный митинг Ангелы Меркель проходит под проливным дождём. Сторонники пока ещё действующего канцлера кутаются в дождевики и пытаются спрятаться за зонтами. Ко всему прочему, в стране пока не отменились антиковидные ограничения, потому и на старой рыночной площади прибрежного Штральзунда не так много людей. За ограждением, впрочем, царит совсем другое настроение. Никакой социальной дистанции и масок. В руках - плакаты с призывом включить уже, наконец, красный свет для наследия Меркель. Выступать главе правительства приходится под оглушительный свист толпы.

"Достойная работа, оплата труда и наличие свободных рабочих мест - всё это будет доступно только в том случае, если мы продолжим оставаться одними из лучших в мире. Армин Лашет, будучи премьер-министром земли Северный Рейн-Вестфалия, борется за каждое рабочее место. И я могу заверить, что он продолжит заданный курс на укрепление конкурентоспособности и уже на посту канцлера нашей страны", - обещает Ангела Меркель.

Впрочем, даже с таким шумовым фоном, канцлер ни разу не сбилась с мысли и вообще ни единым мускулом не выдала дискомфорта. Настоящая немецкая собранность. То, что Меркель уходит из большой политики, было понятно давно. Главная интрига сейчас - это кто придёт на её место. Рейтинги кандидатов как взлетают, так и стремительно опускаются на несколько позиций подчас за пару дней. Самая странная предвыборная кампания за всю историю, пишет газета "Цайт". Меркель, безусловно, рассчитывает, что у руля власти останется её однопартиец Армин Лашет. Собственно, именно поэтому она и проводит прощальный митинг бок о бок с возможным преемником, как бы намекая публике, на кого следует обратить своё внимание. Вот только позиции Лашета нестабильны. Даже среди присутствующих на площади сторонников ХДС много колеблющихся. Скептиков, в первую очередь, пугает тенденция обвала рейтинга крупнейшей партии до 20% и обвиняют в этом, как раз Лашета. В своей речи политик сдержан. Выбранный курс Ангелы Меркель на укрепление конкурентоспособности Германии продолжит. Позиции на мировой арене усилит.

"Мы должны поступать правильно с экономической точки зрения. Мы надеемся, что все наши малые и средние компании смогут более детально проработать ведение рыночной политики. Создадут новые рабочие места для всех желающих и впоследствии инвестируют в новые технологии", - говорит Лашет.

То, что обычно политически стабильная Германия сейчас переживает странные времена, отмечают и все известные аналитики республики. Чехарда и неразбериха отрицательно влияют на электорат. Пока страна пытается определиться, за кого идти голосовать в это воскресенье, в местных СМИ уже начали муссировать популярную ныне тему русских хакеров. У которых, судя по всему, свободного времени так много, что они умудряются контролировать все избирательные кампании на планете. Кто станет новым канцлером, не ясно. 26 сентября эпохе канцлерин в немецкой политике официально придёт конец.

Александра Сергомасова, Артём Боев. "ТВ Центр".

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