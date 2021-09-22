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Москвичи оценили итоги реконструкции советских кинотеатров

14:31
  • среда
  • 22 сентября 2021

Здания вновь стали центрами притяжения горожан

Восемь устаревших московских кинотеатров после масштабной реконструкции вновь стали центрами притяжения горожан. Здания были построены по типовым советским проектам и уже не отвечали современным требованиям. В новых кинотеатрах - больше пространства и света, при этом некоторые элементы исторического декора  решили сохранить. Теперь это места встреч, мимо которых точно пройти нельзя.

На крыше – летняя веранда. На фасаде – бежевые керамические панели, много остекления, за счет которого просторные внутри фойе и холлы залиты естественным светом. Автор концепции - Аманда Левит. В числе всемирно известных ее объектов  – небоскребы, музей, мечеть и даже электростанция. Зрители обновленного кинотеатра "Ангара" оценили концепцию.

В Советском Союзе лучшие отечественные фильмы собирали десятки миллионов зрителей. В столице кинотеатры находились в каждом районе и были центром притяжения. Большинство зданий построены с 30-х по 80-е годы прошлого века.

"Байконур" открыли в 1983 году. Залы на 500 и 210 мест стали для ныне 40-летних жителей Отрадного одним из главных детских воспоминаний. В 90-е здесь появился ночной клуб, свободные площади заполонили продавцы всего и вся. В 2017 году из-за нулевой посещаемости некоторые сеансы приходилось отменять. Год спустя кинотеатр закрыли на реконструкцию.

Столичные кинотеатры начали устаревать - здания ветшали, не отвечая требованиям пожарной безопасности.  И только весной 2017 года появилась программа по их обновлению.

"Путем привлечения инвесторов 39 кинотеатров взяты в работу. Там, помимо масштабной реконструкции, именно силами наших коллег из инвестиционных структур занялись этим вопросом", - сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.

Подробности смотрите в репортаже Ивана Колесникова.

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