Москвичи оценили итоги реконструкции советских кинотеатров

Здания вновь стали центрами притяжения горожан

Восемь устаревших московских кинотеатров после масштабной реконструкции вновь стали центрами притяжения горожан. Здания были построены по типовым советским проектам и уже не отвечали современным требованиям. В новых кинотеатрах - больше пространства и света, при этом некоторые элементы исторического декора решили сохранить. Теперь это места встреч, мимо которых точно пройти нельзя.

На крыше – летняя веранда. На фасаде – бежевые керамические панели, много остекления, за счет которого просторные внутри фойе и холлы залиты естественным светом. Автор концепции - Аманда Левит. В числе всемирно известных ее объектов – небоскребы, музей, мечеть и даже электростанция. Зрители обновленного кинотеатра "Ангара" оценили концепцию.

В Советском Союзе лучшие отечественные фильмы собирали десятки миллионов зрителей. В столице кинотеатры находились в каждом районе и были центром притяжения. Большинство зданий построены с 30-х по 80-е годы прошлого века.

"Байконур" открыли в 1983 году. Залы на 500 и 210 мест стали для ныне 40-летних жителей Отрадного одним из главных детских воспоминаний. В 90-е здесь появился ночной клуб, свободные площади заполонили продавцы всего и вся. В 2017 году из-за нулевой посещаемости некоторые сеансы приходилось отменять. Год спустя кинотеатр закрыли на реконструкцию.

Столичные кинотеатры начали устаревать - здания ветшали, не отвечая требованиям пожарной безопасности. И только весной 2017 года появилась программа по их обновлению.

"Путем привлечения инвесторов 39 кинотеатров взяты в работу. Там, помимо масштабной реконструкции, именно силами наших коллег из инвестиционных структур занялись этим вопросом", - сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.

Подробности смотрите в репортаже Ивана Колесникова.

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