У Елены из Москвы в Красноярске нашлась полная тезка

В Москве арестовали имущество москвички из-за долгов ее однофамилицы, которая проживает в далеком Красноярске. Запутанная история длится уже не один год. Причем даже смена фамилии женщине не помогла. Есть ли выход из ситуации и что делать, если вы узнали, что неожиданно стали злостным неплательщиком?

Не выбирают не только родителей. У Елены из Москвы в Красноярске нашлась полная тезка, с которой у них полностью совпадали не только фамилия, имя и отчество, но даже дата рождения. С канцелярской точки зрения, различие между женщинами одно – место рождения. Ирония судьбы не заставила себя долго ждать.

"Меня с ней путала налоговая, бюро кредитных историй, ещё кто-то путал. В итоге всё запнулось на ФССП. Когда мой счёт был арестован в 2016 году, в счёт уплаты её долгов по алиментам. Поскольку это был алиментный счёт, достаточно большой – 232 тысячи с лишним", - рассказала потерпевшая Елена Фролова-Иванова.

И после цепочки обращений, самым действенным из которых оказалась личная встреча с главой Федеральной Службы Судебных Приставов на дне открытых дверей ведомства. Тогда, в 2016 году, проблему удалось решить быстро, что называется "по звонку". А Елена, во избежание новых путаниц, ведь счета – не натальная карта, решила прибегнуть к простому и изящному решению.

"Долги алиментные для судебных приставов являются приоритетными, мне сказали, что меня будут постоянно дёргать, мой счёт будут постоянно арестовывать, и если я хочу, чтобы от меня отстали, мне нужно сменить фамилию. Я проверила, есть ли вообще такие люди, с фамилией Фролова-Иванова, оказалось, таких людей нет. То есть, эта фамилия уникальная", - рассказала она.

Сказано – сделано. Елена полностью меняет весь пакет документов взрослого человека: паспорт (российский и заграничный), СНИЛС, ИНН, свидетельство о браке, водительские права – всё. И платит за каждый документ госпошлину. Но финансовая безопасность всё-таки дороже. И всё было хорошо, пока спустя пять лет, москвичка не собралась продать дачный участок. При заключении договора купли-продажи оказалось, что на дачу наложен арест, тем самым судебным приставом.

"Очень странно, потому что у меня новая фамилия, у меня все документы переоформлены на недвижимость, на новый участок, он тоже арестован. Тут напрашиваются разные вопросы… Зачем им это нужно? Это какая-то личная заинтересованность, ненависть к москвичам?" - сообщила Елена.

Теперь это уже не алиментные долги, а неуплата коммунальных платежей – около 55 тысяч рублей. На звонки Елены ни судебный пристав, ни телефон отдела, в котором она работает - не отвечают. Как остаются без ответа и электронные письма.

"Необходимо сразу же написать письменное обращение на имя начальника ОСП, в котором работает сотрудник. Второе: Вам необходимо сразу же обратиться в банк и получить выписки о том, что поступил арест счёта, на основании какого постановления, копию Вам должны выдать, так как в банк оно поступает в электронном виде, и с этим постановлением обращаться непосредственно к начальнику ОСП", - посоветовал Юрист Юрий Капштык.

Вот что ответили в ГУФССП России по Красноярскому краю на запрос нашего телеканала. Оказывается, приставы уже во всём разобрались.

"В ГУФССП России обратилась собственница имущества, чьи фамилия, имя, отчество и дата рождения совпадает с данными должника. После предоставления заявителем необходимых документов судебным приставом-исполнителем приняты меры по снятию ограничений", - говорится в сообщении.

Александра Панина, Мария Леванова, Сергей Ким и Вячеслав Казаков, "ТВ Центр".

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