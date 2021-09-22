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В Москве усилили проверки соблюдения масочного режима

15:10
  • среда
  • 22 сентября 2021

Повышенное внимание - к метрополитену

Более 27 тысяч нарушений масочного режима выявили в столичном транспорте с начала сентября. С приходом осени и увеличением заболевших коронавирусом в городе были усилены проверки.

Повышенное внимание - к метрополитену. Проверяющие стоят у турникетов и фиксируют тех, кто прошел без маски. Нарушителям выписывают штраф. Причем если раньше это занимало около 20 минут, теперь требуется меньше пяти. Всё это благодаря электронному формату. Новый сервис позволяет не только значительно сократить время, но и исключить ошибки, которые встречались при заполнении бумажных протоколов.

"Здесь все данные, здесь фамилия, имя, отчество, контактный телефон для sms-оповещения и фабула. В фабуле указывается, что нарушил данный пассажир. Здесь также есть все реквизиты, по которым пассажир может оплатить данное постановление", - заявил Сергей Скороход, старший инспектор-контролер ГКУ "Организатор перевозок".

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