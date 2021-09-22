Путин и Кумпилов обсудили развитие Адыгеи

Уровень безработицы в республике снижается, доложил президенту глава региона

Развитие республики Адыгея Владимир Путин обсудил сегодня с главой региона Муратом Кумпиловым. Встреча прошла в режиме видеоконференции.

Кумпилов доложил президенту, что уровень безработицы в Адыгее снижается. Реализовано несколько крупных инвестпроектов, в том числе в сфере сельского хозяйства. Идет строительство детских садов и школ. Кумпилов также рассказал главе государства о необходимости нового противотуберкулезного диспансера и очистных сооружений в Майкопе. Владимир Путин ответил, что даст соответствующие распоряжения правительству.

"В целом ситуация в республике развивается в позитивном ключе. То, на что Вы обратили внимание, заслуживает поддержки правительства. Соответствующее поручение я обязательно дам. Это касается вопросов здравоохранения, в данном случае противотуберкулезного диспансера. Борьбе с этим недугом в нашей стране уделяется достаточно много внимания. И есть очень хорошие результаты по этому направлению в стране в целом. Поэтому, конечно, республика должна подключиться к этой работе. И второй вопрос, связанный с объектами жизнеобеспечения. Я уже об этом сказал. Тоже соответствующее поручение будет правительству сформулировано", - заявил Путин.

"Спасибо большое, Владимир Владимирович. В следующем году 100 лет республике. Вы подписали указ о [праздновании] 100-летия республики. Мы всегда Вас ждем. А на 100-летие с удовольствием приглашаем, Владимир Владимирович. Спасибо Вам огромное", – сказал Кумпилов.

"Постараюсь. Это действительно большое событие. Уверен, что мы отметим это достойно", - ответил президент.

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