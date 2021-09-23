Тысячи боевиков сдали оружие в сирийской провинции Дераа

Под контроль властей перешел город Тафас

В сирийской провинции Дераа более тысячи боевиков уже сдали оружие в обмен на амнистию. Ещё один город - Тафас - перешёл под контроль официальных властей практически без боя. Это стало возможным во многом благодаря усилиям российских военных, которые организовали переговоры сторон.

Тафас - один из самых радикально настроенных населённых пунктов. Здесь до последнего не хотели вести мирную жизнь. Но переговоры российского центра по примирению враждующих сторон дали результат.

"Мы вернулись на сторону правительства, и хотим жить нормально. Да, я воевал на стороне боевиков, но теперь буду работать как все обычные люди. Я сдал оружие, всё будет хорошо", - говорит Муса Махреддин.

Желающих сдать оружие столько, что все не помещаются в школьных коридорах. Очередь выходит на улицу. Здесь несколько сотен человек.

"После того, как пройдёт процедура примирения, мы соберём все оружие, сданное боевиками, на одном складе, оно будет либо разрезано на части, либо уничтожено", - говорит офицер армии Сирии Бара Ашаби.

Сдать оружие и боеприпасы - главное условие амнистии. Взамен уже бывшим боевикам выдают новые документы с отметкой о том, что они вышли из состава радикальной оппозиции: от местной службы безопасности, от военной полиции и от военного судьи, он же выдаёт отсрочку от армии на 3 месяца. Последняя бумага - для дезертиров. Те, кто когда-то оставили правительственную армию и перешли на сторону боевиков, должны будут вернуться на военную службу.

Тафас - четвёртый населённый пункт в провинции Дераа, где решили сложить оружие. Сдано более двухсот единиц и более 6 тысяч боеприпасов. Свой статус урегулировали более тысячи трёхсот человек. 10 лет боевики держали посёлок под контролем. Большую часть соцучреждений разрушили: поликлиники, больницы, школы. Все торговые точки также прибрали к рукам.

"Электричества у нас вообще не было, появлялось на час, и целые сутки отсутствовало, вода и бензин очень дорогие. Я получаю копейки, у меня пятеро детей, что я могу купить на эти деньги?" – говорит Аиса Зами.

Гарантом мира на этой земле выступает российская сторона. Наши военные полицейские уже патрулируют Тафас, саперы разминируют дома и дороги, администрация города составляет план восстановления инфраструктуры.

"ТВ Центр", Сирия.

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