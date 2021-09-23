Ученые предупредили о новой опасности из-за извержения вулкана на Канарах

Контакт лавы с водой может привести к мощным взрывам

Новую опасность таит в себе извержение вулкана на Канарских островах. Об этом сообщили учёные. Раскалённая лава приближается к океану, и контакт с морской водой может вызвать мощные взрывы и выбросы токсичных газов.

Впрочем, куда именно устремятся дальше два основных потока лавы, предсказать пока не получается. Попытки отвести их в сторону ближайшего ущелья с помощью вырытых каналов успеха не принесли. В настоящее время из жерла вулкана продолжают извергаться огненные фонтаны, они видны даже из космоса. Пеплом засыпаны два населённых пункта. Затоплены лавой и сожжены 320 домов и банановые плантации. Эвакуировано почти семь тысяч местных жителей и туристов.

Экономический ущерб уже превысил четыреста миллионов евро.

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