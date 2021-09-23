ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ученые предупредили о новой опасности из-за извержения вулкана на Канарах

11:55
  • четверг
  • 23 сентября 2021

Контакт лавы с водой может привести к мощным взрывам

Новую опасность таит в себе извержение вулкана на Канарских островах. Об этом сообщили учёные. Раскалённая лава приближается к океану, и контакт с морской водой может вызвать мощные взрывы и выбросы токсичных газов.

Впрочем, куда именно устремятся дальше два основных потока лавы, предсказать пока не получается. Попытки отвести их в сторону ближайшего ущелья с помощью вырытых каналов успеха не принесли. В настоящее время из жерла вулкана продолжают извергаться огненные фонтаны, они видны даже из космоса. Пеплом засыпаны два населённых пункта. Затоплены лавой и сожжены 320 домов и банановые плантации. Эвакуировано почти семь тысяч местных жителей и туристов.

Экономический ущерб уже превысил четыреста миллионов евро.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Извержение вулкана
Извержение вулкана
Вулкан на Канарах
Вулкан на Канарах
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.