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Девять человек пострадали в ДТП со скорой в Башкирии

11:43
  • четверг
  • 23 сентября 2021

Все они находились в машине скорой помощи

Машины скорой помощи столкнулась с грузовиком в Башкирии. Авария произошла утром на трассе, когда медики ехали в больницу села Шингак-Куль.

Все девять человек, которые находились в "скорой", госпитализированы. Это водитель, врачи, фельдшеры и санитары. Их состояние оценивается как легкое и средней степени тяжести.

Мужчина, который находился за рулём грузовика, не пострадал. Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины происшествия.

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