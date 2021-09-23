Девять человек пострадали в ДТП со скорой в Башкирии

Все они находились в машине скорой помощи

Машины скорой помощи столкнулась с грузовиком в Башкирии. Авария произошла утром на трассе, когда медики ехали в больницу села Шингак-Куль.

Все девять человек, которые находились в "скорой", госпитализированы. Это водитель, врачи, фельдшеры и санитары. Их состояние оценивается как легкое и средней степени тяжести.

Мужчина, который находился за рулём грузовика, не пострадал. Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины происшествия.

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