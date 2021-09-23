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В российских регионах школьников переводят на удаленку из-за коронавируса

11:43
  • четверг
  • 23 сентября 2021

В России отмечается рост числа заболевших

Сразу в нескольких российских регионах школьников перевели на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом. Дома теперь учатся дети в Оренбурге, в Саратовской области, Башкирии. Число заболевших в стране растёт. Накануне было зафиксировано почти 20 тысяч новых случаев. И почти у всех - штамм дельта. В больницах готовят дополнительные места.

В Башкирии школьники сразу 12 районов переходят на дистанционный формат обучения из-за высоких темпов заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. И пока учащиеся 5-10 классов на удаленке, Роспотребнадзор тщательно проверяет соблюдение антиковидных мер в учебных заведениях.

Осенью в России всегда растет заболеваемость простудами и гриппом. От обеих инфекций спасет вакцинация. Но между прививками от гриппа и COVID-19 необходим интервал около месяца. По словам главы Роспотребназдора Анны Поповой, уже 40 млн россиян получили обе дозы вакцины. Одни из самых высоких показателей в стране - Камышлинский район Самарской области – 90% привитых.

"Когда врач подробно рассказала, что нужно, и поскольку нахожусь в группе риска, я пошла и все сделала. Сомнения, конечно, были.  Страшно. Как организм отреагирует на саму вакцину. Но заболеть все-таки страшнее", - говорит Анастасия Теплякова.

В Петербурге, где одни из самых высоких показателей заболеваемости в стране, идёт вакцинация беременных, Анастасия находится в группе высокого риска – у неё сахарный диабет. Перенесла прививку хорошо. Врачи советуют беременным не задумываться над вакцинацией слишком долго.

Рост заболеваемости наблюдается в 36 регионах нашей страны, это связано и с окончанием сезона отпусков, и с началом учебного года. В Москве особое внимание уделяется мерам безопасности, особенно в общественном транспорте. По словам заместителя мэра Анастасии Раковой, за неделю количество заболевших в городе выросло на четверть, и у всех – индийский штамм дельта.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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