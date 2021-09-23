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В Москве выявили поддельные партии препарата для лечения COVID-19

12:07
  • четверг
  • 23 сентября 2021

Производитель фальсификата - иностранная компания

Следственный комитет раскрыл в Москве преступную схему по сбыту фальсифицированных импортных лекарственных препаратов.

Как стало известно агентству ТАСС, в июле следователи провели "проверочную закупку" препарата от артрита "RoActemra", который используют и при лечении коронавируса. Были приобретены две упаковки на сумму 177 тысяч рублей, которые курьер доставил на Курский вокзал.

Следователи обнаружили на коробках явные следы фальсификата, поэтому в аптеке и на складе были проведены обыски.

"Были обнаружены и изъяты партии различных медицинских средств, по предварительным данным следствия, похищенных из госучреждений здравоохранения, поставляемых в рамках госконтрактов", - сообщили в СК.

В ходе следственных действий удалось выяснить, что производителем фальсификата является крупная иностранная фармацевтическая компания. Возбуждено уголовное дело по статье "Сбыт или ввоз на территорию России фальсифицированных лекарственных средств или медицинских изделий".

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