В Москве выявили поддельные партии препарата для лечения COVID-19

Производитель фальсификата - иностранная компания

Следственный комитет раскрыл в Москве преступную схему по сбыту фальсифицированных импортных лекарственных препаратов.

Как стало известно агентству ТАСС, в июле следователи провели "проверочную закупку" препарата от артрита "RoActemra", который используют и при лечении коронавируса. Были приобретены две упаковки на сумму 177 тысяч рублей, которые курьер доставил на Курский вокзал.

Следователи обнаружили на коробках явные следы фальсификата, поэтому в аптеке и на складе были проведены обыски.

"Были обнаружены и изъяты партии различных медицинских средств, по предварительным данным следствия, похищенных из госучреждений здравоохранения, поставляемых в рамках госконтрактов", - сообщили в СК.

В ходе следственных действий удалось выяснить, что производителем фальсификата является крупная иностранная фармацевтическая компания. Возбуждено уголовное дело по статье "Сбыт или ввоз на территорию России фальсифицированных лекарственных средств или медицинских изделий".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram