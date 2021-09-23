В Санкт-Петербурге медсестру заподозрили в издевательствах над ребенком

Женщина задержана

В Санкт-Петербурге задержана медсестра, которую подозревают в издевательствах над трёхлетним ребёнком в одной из городских больниц.

Кадры вызвали в социальных сетях большой резонанс. Женщина привязывала плачущего мальчика, который проходил лечение в клинике, к детскому стулу и кроватке. Отец и мать ребёнка лишены родительских прав.

В отношении 59-летней медсестры возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное лишение свободы". В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

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