Кириенко: почти 1,5 тысячи проектов претендуют на гранты фонда культурных инициатив

Проекты оцениваются в 3,5 млрд рублей

Почти полторы тысячи проектов в области культуры и искусства получат в этом году президентские гранты. Речь идет о первом конкурсе Фонда культурных инициатив, который был создан по инициативе Владимира Путина.

Сегодня в Москве состоялось заседание Координационного комитета. Общая сумма выплат составит три с половиной миллиарда рублей. На эти средства участники-победители смогут провести фестивали, культурные и образовательные форумы. Одним из самых крупных проектов стал Национальный открытый чемпионат творческих компетенций "АртМастерс".

Всего на конкурс поступило более 12 тысяч заявок со всей страны. Из-за большого количества желающих в следующем году размер фонда планируют увеличить.

"Запрос оказался очень большой. 3,5 млрд фонд. Сумма заявок была 84 млрд. Многократное превышение выделенных средств, что говорит о хорошем запросе. У нас предусмотрено, что право подачи заявок есть и у некоммерческих организаций, и у муниципальных образований, и у тех деятелей культуры, которые работают в форме ИП или коммерческой организации", - сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.

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