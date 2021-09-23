Собянин осмотрел новостройку по программе реновации в Хорошёво-Мнёвниках

Для строительства новых домов в районе подобрано 11 стартовых площадок

В районе Хорошёво-Мнёвники на Северо-Западе Москвы начали заселять первый дом по программе реновация. Построили его на улице Демьяна Бедного. В целом в районе предстоит расселить более 150 старых пятиэтажек. В итоге новые квартиры получат свыше 30 тысяч жителей. С первыми новоселами сегодня встретился мэр Москвы Сергей Собянин.

Возведение нового, красивого 16-этажного монолитного жилого дома по улице Демьяна Бедного, 22 для города событие знаковое. Реновация пришла в еще один московский район – Хорошёво-Мнёвники. Сегодня качество завершенных строительных работ оценил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Хорошево-Мневники тоже пришла реновация. Это первый дом, часть жителей мы переселили, которые жили возле метро "Народного Ополчения". В целом это большой объем переселения в Хорошово-Мневниках - 156 домов. 10 стартовых площадок для района - неплохо. Мы в некоторых районах с трудом одну-две площадки находим. Восемь домов находится в проектировании, строительстве. Два построены, плюс еще один этот дом", - сказал Сергей Собянин.

Многоэтажка выполнена по индивидуальному проекту. На фасаде здания – облицованные кирпичом навесные панели. Застеклённые балконы и лоджии, для каждой квартиры заранее предусмотрена решётка. В доме 135 квартир: 30 однокомнатных, 76 двухкомнатных и 29 трёхкомнатных. А ещё подземная парковка на 77 мест, чтобы во дворе можно было гулять, а не лавировать между припаркованными машинами. С лета в новостройку переезжают 64 семьи. У некоторых ощутимое пополнение в квадратных метрах. При желании, их можно докупить, и переехать из 2-комнатной в 3-комнатную квартиру.

Как и все дома, возводящиеся по программе реновации, в новом доме на улице Демьяна Бедного - умные общедомовые и поквартирные приборы учёта водоснабжения горячего и холодного, теплоснабжения и электричества с возможностью автоматической подачи данных в городские информационные системы. Будущее наступило – больше никаких очередей в коммунальных службах и путаницы в квитанциях. Впрочем, кроме обеспечения комфортного проживания, дом оборудован автоматической системой наблюдения и современной пожарной сигнализацией,

Рядом огромный парк, школы, детские сады, поликлиника - всё, что принято назвать "развитой городской инфраструктурой". Весной неподалёку, на проспекте Маршала Жукова, была открыта новая станция большой кольцевой линии – "Народное ополчение". Также в 79 квартале Хорошёво-Мнёвников, в котором и расположен первый заселяемый дом, построенный по программе реновации, дополнительно возведут 3 социальных объекта: общеобразовательную школу, детский сад и Физкультурно-оздоровительный комплекс.

Елена Сахно, Александра Панина, "ТВ Центр".

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