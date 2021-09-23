В Москве открыли мемориальную доску археологу Александру Векслеру

Он действительно знал и любил Москву

Сегодня в центре Москвы, на фасаде усадьбы Игнатьевой-Белкина, появилась мемориальная доска Александру Векслеру - человеку, который фактически создал московскую школу археологии.

Ученый с мировым именем, первый главный археолог Москвы, создатель Центра археологических исследования - Александр Векслер внёс огромный вклад в дело сохранения культурного наследия Москвы, которую он действительно знал и любил. Сегодня его ученики вспоминали не только уникального педагога, но и человека, который помог состояться многим серьёзным исследователям.

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