Музейный проект "Здесь и сейчас" вышел на улицы

Увидеть арт-объекты на улицах Москвы можно будет до конца октября

Муралы, летающий город и дополнительная реальность - Москва сейчас превратилась в огромную площадку для самых смелых экспериментов современных художников. Проект "Здесь и сейчас" впервые вышел за рамки музейных залов, чтобы москвичи и гости столицы увидели актуальное искусство под открытым небом.

Арт-проект "Здесь и сейчас" - это ежегодный масштабный смотр актуального современного искусства, который в этом году впервые выходит из выставочного пространства на улицы и в парки Москвы. "Ваза с цветами" - работа знаменитого скульптора Игоря Шелковского - своеобразный микс супрематизма и восточного минимализма

Всего в проекте участвуют 15 арт-объектов, по пять в каждом направлении: городская скульптура, муралы, то есть монументальная живопись, и модная нынче дополненная реальность. Цель — показать взаимодействие искусства с городским пространством, создать новые достопримечательности и вовлечь жителей города в изучение истории и культурной жизни разных столичных районов.

"Это проект, поддержанный правительством Москвы и Департаментом культуры города Москвы. Путешествия по следам проекта "Здесь и сейчас" в разные районы города позволит еще лучше узнать Москву", - говорит гендиректор Музея Москвы Анна Трапкова.

Один из самых необычных экспонатов можно увидеть во дворе Музея Москвы. Шестиметровая скульптура Романа Ермакова "Танцующая ось пятого измерения" представляет собой фантазийное существо из пятого измерения, придуманного художником:

"Это мир, мною предположенный, где существуют самые разные возможности самообразования. Там живут и живые существа, и композиции, и формы, и цвета. При переходе в третье измерение, в наше, на них сразу начинают действовать разные физические аспекты – сила тяжести, гравитация – и они замирают как скульптура", - говорит Ермакова.

Здесь же, во дворе Музея Москвы, с помощью камеры в смартфоне и специального приложения можно увидеть "Летающий город" – уникальный проект дополненной реальности, воплотивший идею советского архитектора Георгия Крутикова, которого называли советским Жюлем Верном:

"Это проект, который был разработан в конце 20-х годов, визионерский проект будущего городов, которые как бы могут воспарить и взлететь", - говорит Трапкова.

"Мы все уже так привыкли, что у нас в руках смартфоны, и мы смотрим на этот мир часто через них. И здесь художники предлагают развернуть камеру смартфона в инстаграме и увидеть объекты, которые мы создали для нашего города в разных местах. Например, здесь, в Музее Москвы, около Музея космонавтики, в Нескучном саду, в Саду Эрмитаж и в Московском зоопарке", - рассказывает куратор направления "Медиаискусство" проекта "Здесь и сейчас".

Увидеть самые неожиданные арт-объекты на улицах города можно будет до конца октября. После завершения проекта скульптуры, муралы, виртуальные объекты продолжат свою жизнь на городских площадках столицы и в интернете.

Ольга Демидова, Тимофей Проймин, "ТВ Центр".

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