Эксперт прокомментировал крушение Ан-26 в Хабаровском крае

Олег Пантелеев уверен, что самолет летел слишком низко

На место катастрофы Ан-26 в Хабаровском крае прибыли следователи. Поиски самолета шли почти сутки. Только сегодня спасатели смогли добраться по тайге до вершины горы Хребтовая, с которой столкнулся борт. Погибли все шесть человек, это специалисты из разных регионов России. В рейс накануне группа отправилась, чтобы проверить в реальных условиях радионавигационные системы. Есть несколько версий трагедии.

К месту крушения Ан-26 группа спасателей шла больше пяти часов. Здесь площадь поисков сравнительно небольшая, основная часть обломков разлетелась на 100 квадратных метров. Спасатели обнаружили оба черных ящика – один из них деформирован, но запись, вероятно, удастся расшифровать. Найдены и тела всех шести членов экипажа.

"К сожалению, в результате крушения самолета выживших нет. Сводная группировка МЧС России, краевых спасателей, следственного управления Следственного комитета России и других надзорных органов работает на месте крушения самолета", - сообщил Алексей Яковлев, замначальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы.

Ан-26 – воздушная лаборатория, принадлежит компании "Летные проверки и системы". В среду команда специалистов должна была проверить и настроить оборудование, которое помогает заходить самолетам и вертолетам на посадку в аэропорт Хабаровска.

Последний раз экипаж выходил на связь, когда пролетал над заповедником Хехцир в 35 километрах от города. О неполадках пилоты не сообщали. Сигналов бедствия не подавали. Спустя три с небольшим часа после вылета борт пропал с экранов радаров недалеко от посёлка Корфовский. Начались поиски с воздуха. В глухой тайге между деревьями была обнаружена груда обломков. Проехать на машине сюда нельзя, приземлиться вертолету невозможно. Подниматься на сопку Хребтовая высотой около 900 метров пришлось в сопровождении сотрудников заповедника, которые знают особенности ландшафта.

"Место труднодоступное. Наземная группировка туда доберется, есть квадроциклы, есть подготовленный личный состав. Это высокогорный район, очень густой лес", - рассказал Виктор Тайхерт, спасатель 1-го класса парашютно-десантного подразделения ПСО (с. Ракитное) ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Основных версий авиакатастрофы – две. Первая – сложные метеоусловия: низкая облачность, дождь и порывистый ветер до 18 метров в секунду. Вторая - ошибка пилотирования. Очевидцы рассказали, что Ан-26 летел очень низко. Едва не задевал вышки сотовой связи. И, возможно, самолет столкнулся с сопкой.

"Сами по себе эти погодные условия не являются проблематичными для Ан-26, однако в данном случае, действительно, очень серьезной проблемой явилось то, что воздушное судно двигалось на высоте, что называется, "ниже нижнего". То есть ниже высоты сопок, которые имелись в той местности. И если бы воздушное судно двигалось на безопасной высоте, ни ограничения по видимости, ни сильный ветер не создали бы никаких проблем для безопасного полета", - уверен Олег Пантелеев, исполнительный директор отраслевого агентства "Авиапорт".

Этот борт был выпущен Киевским заводом "Авиант" в 1979 году. Раньше для Ан-26 устанавливали срок службы в 40 лет, однако позже норматив увеличили на 10 лет при условии, что при прохождении осмотра в самолете не найдены следы коррозии, трещины и другие неполадки. Сейчас техническую документацию изучают следователи.

"Допрошены авиатехники, которые производили техническое обслуживание воздушного судна перед вылетом, у них изъята карта-наряд на техническое обслуживание, задание на полет. В аэропорту Хабаровска изъяты образцы топлива, назначена химическая и судебная экспертиза. Проведена выемка документации по прохождению предполетного досмотра, медицинского осмотра экипажа", - сказала Наталья Чернакова, старший помощник руководителя управления Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Все члены экипажа – из разных городов, на Дальнем Востоке находились в командировке. Семьи погибших получат компенсацию в размере один миллион рублей.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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