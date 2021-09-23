Как Украина отреагировала на принятие закона о деолигархизации

Оппозиция уверена, что никакой борьбы с олигархами на самом деле нет

Олигархи на Украине - теперь особая каста. Верховная рада сегодня приняла во втором чтении президентский законопроект о создании в стране их реестра. Принимать решение, кто попал в опальный список, будет Совет нацбезопасности и обороны. Согласно документу, олигархам запретят финансировать политические партии, кандидатов и митинги. Они также не смогут владеть СМИ и участвовать в большой приватизации.

Принять так называемый закон о деолигархизации, инициированный Владимиром Зеленским, нужно было максимально быстро. А потому Верховная рада, парламентское большинство в которой принадлежит пропрезидентской "Слуге народа", голосует за сокращенную процедуру. То есть без детального рассмотрения поправок. Трибуну блокируют недовольные депутаты от оппозиционных партий.

В первых рядах - Петр Порошенко и его коллеги из "Европейской солидарности". Что-то пытаются доказать спикеру Руслану Стефанчуку. Часть депутатов требуют отстранить его от работы. Но эту инициативу "Слуги народа" не поддерживают. Дальше - короткие выступления, в которые, кажется, никто и не вслушивается. И, наконец, голосование, с ожидаемым результатом.

Когда президент Зеленский подпишет новый закон, понятие "олигарх" приобретет вполне конкретный юридический статус. И присваивать его Совет нацбезопасности и обороны станет всем, кто, являясь бенефициаром компании-монополиста и оказывая значительное влияние на СМИ, владеет активами размером более 85 миллионов долларов и - главное - участвует в политической жизни страны. Таким людям запретят финансировать партии и фонды кандидатов, агитацию и митинги, проводить приватизацию крупных объектов. При этом чиновники обязаны будут отчитываться о встречах с ними. А сами олигархи перед началом разговора - предупреждать, что они олигархи. Другими словами - персоны нон грата. Под закон подпадут многие. Но, конечно, основная цель, в которую бьет Зеленский, это Порошенко. Его, в первую очередь, президент пытается убрать с политической арены. Представители "Европейской солидарности", понятно, негодуют.

"Вы проголосовали за диктаторские законы! Это начало конца! Конца этого парламента. Вы не оппозицию унизили, а сами себя, показав, что вы всего лишь зеленые кнопочки, для которых все равно куда давить. Главное - давить на кнопки, чтобы защитить свой олигархический конверт и делать все, что вам скажут на Банковой, в офисе президента!" - заявила Ирина Геращенко, депутат от "Европейской Солидарности".

Вообще для настоящей деолигархизации нужно сделать еще очень многое. Коренным образом перестроить систему экономических и политических отношений, модернизировать антимонопольное законодательство, систему налогообложения, усовершенствовать схемы финансирования СМИ и политических партий, ввести лоббизм. Список - длинный. Однако всего этого в принятом сегодня законе нет. И вряд ли будет в каком-то другом документе. Потому что цель иная. Борьба с чрезмерным влиянием крупного капитала на политику - всего лишь красивая ширма. На самом деле речь идет об очередном переделе госсобственности и узурпации власти.

"Никакой борьбы с олигархами нет! Клоунократия! У нас авторитарный режим комиков, клоунов. Они ведут наступление по всем фронтам. Они закрывают независимые СМИ, они преследуют оппозицию, они подминают под себя парламент. Протащили тотальное нарушение всего, что возможно. Ну, вдумайтесь, такой важный законопроект, а ни единый депутат, даже из их фракции, не получил возможность представить свои правки", - отметил депутат от ОПЗЖ Олег Волошин.

В партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" также подчеркивают, что новый закон, безусловно, направлен и против главы их политсовета Виктора Медведчука. Он продолжает сидеть под домашним арестом. С требованием прекратить политически мотивированные преследования к зданию Верховной рады сегодня пришли тысячи человек.

Среди требований: отмена политической цензуры, реализация Минских соглашений и снижение тарифов на коммунальные услуги. А вот - другой митинг, тоже у стен украинского парламента. Люди выступают за справедливое налогообложение для граждан и малого бизнеса. Полиция действует жёстко, не давая протестующим перекрыть улицу Грушевского.

На этих кадрах правоохранители задерживают лидера протестного движения предпринимателей "Save ФОП" Сергея Доротича. Чуть позже его силой затолкают в служебный автомобиль и увезут в Печерское управление полиции. Из Верховной рады к людям традиционно никто не выйдет. Все требования проигнорируют.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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