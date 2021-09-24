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"Будут стравливать и истреблять": зачем Украине понадобилась "перепись" олигархов

09:09
  • пятница
  • 24 сентября 2021

Своим мнением поделился политолог Михаил Делягин

Перепись олигархов - так на Украине назвали новую норму в законе, принятом Верховной радой в четверг. Юристы дали точное определение слову "олигарх", а законодатели сформулировали условия, которые не позволят попавшим в список крупным бизнесменам оказывать влияние на политику. Им запретили делать крупные взносы в фонды политических партий и даже общаться с представителями власти без уведомления. Президент Зеленский уже видит закат эпохи олигархов.

Зачем эта перепись – с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

Комментарий эксперта смотрите в видео.

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