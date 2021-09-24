Фельдшерский пункт открылся в сирийском городе Эль-Музейриб

Он не работал все 10 лет войны

В сирийском городе Эль-Музейриб в провинции Дераа впервые с начала войны открылся фельдшерский пункт. Его обустроили в здании бывшего педиатрического центра. И сразу же на приём к врачам потянулись многочисленные пациенты. Некоторые из них на протяжении почти 10 лет не могли получить даже элементарную мед-помощь.

Фатима Альмади жалуется на боли в желудке. Женщина пришла на приём к доктору в первый же день работы медпункта.

"Мне кажется, проблема в некачественных продуктах. Мы питаемся нерегулярно, едим, в основном, урожай с огорода, который может быть незрелым или, наоборот, уже испортившимся", - говорит женщина.

Фельдшерский пункт в Эль-Музейрибе напоминает наши ФАПы. Здесь готовы оказать первую помощь, но для серьезного обследования или лечения пациента нужно отправить в стационар. Все 10 лет войны жители посёлка не знали вообще никакой медицины. Потому даже такая помощь многим даёт надежду решить проблемы со здоровьем. Здание сейчас в удручающем состоянии - мусор, запустение. Требуется большой ремонт. Примечательно, что до войны здесь располагался педиатрический центр. Плакаты с инструкциями по уходу за новорождёнными напоминают об этом.

Доктор Файза Эсмирад - педиатр. Но сейчас помогает всем, кто к ней обращается. Иногда приходят просто поговорить, люди устали от войны. Освоила и специальность психолога.

"Сейчас мы принимаем всех пациентов вне зависимости от возраста, места проживания. К нам приезжают люди из других деревень, приходят семьями, потому что это единственное место, где они могут получить квалифицированную помощь. У нас нет больницы. Сейчас в городе проживает около 11 тысяч человек", - говорит Эсмирад.

Ни одного ребёнка на приеме у педиатра пока не было. Просто потому что всех детей родители смогли вывезли из осаждённого боевиками посёлка.

"Мы сделали это полтора года назад. Тогда захватчики ослабили блокаду, разрешили вывезти детей и пожилых людей. Я увезла всех родственников в другую деревню. Там обстановка спокойнее. Но теперь все они вернутся в родной дом", - уверена Сиаза Бусран.

Мир в Эль-Музейрибе наступил после долгих переговоров с радикалами. Здесь сдали более сотни единиц оружия. Те кто, был против официального Дамаска, получили амнистию. Российский центр по примирению враждующих сторон выступает гарантом безопасности в регионе. При единственном условии - местные жители больше никогда не возьмутся за оружие. И этот пункт выполняется - процесс примирения проходит без единого выстрела.

"ТВ Центр". Дераа. Сирия.

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