Сергей Лавров встретился в Нью-Йорке с Генри Киссинджером

А также провел встречи с коллегами из других стран

Главные темы международной повестки обсудил Сергей Лавров с коллегами из разных стран на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН.

Обстановку в Нагорном Карабахе, Афганистане и Ливии, а также ситуацию вокруг иранской ядерной сделки руководитель российского МИД обсуждал с министром иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом. Координацию действий по Йемену, Сирии и зоне Персидского залива Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фархан Аль Саудом. На встрече с кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей был подчёркнут обоюдный настрой на укрепление сотрудничества по всем приоритетным направлениям. Также представитель Гаваны поблагодарил Россию за поставки гумпомощи.

На полях Генассамблеи ООН Сергей Лавров также встретился с бывшим госсекрётарем США Генри Киссинджером, главами МИД стран Центральной Америки и ведущими европейскими политиками.

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