На плакатах изображен Мазепа, принимавший участие в Крымском походе князя Голицына

Полтава принимает поздравления. И внимает политически актуальному призыву. На день города Полтава получила подарок от депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко. Тут не обошлось без исторических фантомных болей. Карикартурная голова гетмана Мазепы украсила праздничный билборд, снабженный призывом "На Москву!" Креативная мысль обрушилась на депутата Гончаренко, который в своем телеграм-канале сообщил: "Развесил на улицах билборды с важным напоминанием — Полтавская битва не завершена".

Удивил! Украинские политики что ни день и не такие исторические открытия преподносят миру. После того, как были открыты древние укры, которые существовали 140 тысяч лет, то есть заселили территорию нынешней Украины еще до появления неандертальцев, мировая история явно стала нуждаться в обновленном взгляде.

В предельно театрализованной украинской политической среде выделиться трудно, но депутат Гончаренко и тут на первых позициях, говорит с народом шершавым языком плаката. Есть творчество на политическую злобу дня. Олигарха Коломойского и президента Зеленского пригвоздил к позорному столбу.

Но любимый жанр Гончаренко – исторические сенсации, изложенные в форме присказок и лозунгов. Киев с днем рождения уже поздравлял, взывая к патриотизму сограждан: "В Киеве уже были золотые ворота, когда в Москве еще жабы квакали".

Временно обошел его в рейтингах депутат Тищенко, тонкий знаток новейшей истории, заявивший в телеэфире: "Будет праздник большой, это трагедия Чернобыльская катастрофа".

Большой праздник, чернобыльская катастрофа – этот перл приклеился к нему навсегда. На фоне таких талантов шедевры Петра Прошенко ("украинская оккупация — это временно", "циничные бандеры и бандиты") выглядят довольно бледно.

Депутат Гончаренко, зовущий сограждан устами гетмана Мазепы идти на Москву, видимо осознает, что пока задача невыполнима и желающих нет, поэтому вполне в русле генеральной линии украинской политики с 2019 года требует от России вернуть Кубань. Почему Кубань? А потому что там когда-то говорили на украинском. Гончаренко точно знает. Каждый политик действует в соответствии со своим калибром, Зеленский Крым возвращает, Кубань остается за депутатом Гончаренко.

Что же касается Мазепы, который на Украине, естественно, в списках героев, ирония заключается в том, что легендарный гетман участвовал в Крымском походе князя Василия Голицына, то есть помогал клятым москалям завоевать полуостров.

Как причудливы повороты истории. А в украинской истории уж в действительности все не так как на самом деле.

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